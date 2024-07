Urgence de Réhabilitation à l'Hôpital Général Idrissa Pouye : Dr Ibrahima Sy Appelle à l'Agrandissement des Infrastructures

Le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, a récemment visité l'Hôpital Général Idrissa Pouye (HOGIP) à Grand-Yoff, Dakar, et a souligné l'urgence d'augmenter la capacité d'accueil et de moderniser les infrastructures de l'établissement. L'hôpital, confronté à des problèmes de vétusté et à une surcharge de patients, nécessite des améliorations pour offrir des conditions de soins optimales.



Dr Sy a noté des besoins spécifiques, notamment l'ajout d'un service de néphrologie pour gérer les urgences de dialyse. Il a assuré qu'une évaluation récente de l'hôpital sera suivie d'actions concrètes avec les bailleurs de fonds pour améliorer les conditions de fonctionnement.



Le directeur de l'hôpital, Dr Ousmane Gueye, a précisé qu'il est crucial de renforcer les équipements et d'augmenter le nombre de salles opératoires, actuellement au nombre de 14, afin de réduire les temps d'attente. Avec une capacité d'accueil de 289 lits et un personnel de 1 150 agents, l'hôpital fait face à des défis importants en matière de ressources humaines et matérielles.



aps



Dr Sy a conclu que ces mesures sont nécessaires en attendant une réhabilitation plus complète de l'hôpital, afin de garantir des soins de qualité en milieu hospitalier.