Un jury valide les dernières volontés d'Aretha Franklin, retrouvées dans son canapé

Au lendemain de son décès, le 16 août 2018, les quatre enfants de la chanteuse Aretha Franklin pensaient ne posséder aucun testament de leur mère, ouvrant la voie à un partage égal de leur héritage .Deux écrits exprimant les volontés posthumes de la star avaient été découverts dans les mois suivants.

Un premier datant de 2010, rédigé alors qu’Aretha Franklin était atteinte d’un Cancer, et l’autre daté de 2014, avait été retrouvé dans le salon de la maison d’Aretha. La validité de ce dernier, griffonné maladroitement et abandonné sous un coussin, a été confirmée mardi par le jury d'un tribunal américain saisi pour régler les litiges entre les enfants de la "Reine de la Soul".Les documents, difficiles à lire, semblent partager ses biens, notamment immobiliers, mais aussi des bijoux, fourrures, du matériel stéréo et des droits musicaux. Euronews