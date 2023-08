Un journaliste de Senego en garde à vue

À Dakar, ce 15 août 2023, Abdou Khadre Sakho, un journaliste du site d’information Senego, a été placé en garde à vue par la Division des investigations criminelles (DIC). Selon une source policière, le journaliste est accusé de diffusion de fausses nouvelles.

Outre cette accusation, le reporter est également poursuivi pour actes et manœuvres visant à discréditer les institutions, selon la même source policière. L’affaire porte sur un article écrit par Sakho relatant des « négociations souterraines pour la libération du leader de l’ex parti PASTEF, Ousmane Sonko ».

Après avoir été convoqué, Sakho a été auditionné pendant plusieurs heures par la DIC. Ousmane Sonko, de son côté, a été inculpé le 29 juillet dernier pour plusieurs charges, dont l’appel à l’insurrection, l’atteinte à la sûreté de l’État ou encore association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.

Il est également reproché à Sonko d’avoir commis des actes visant à compromettre la sécurité publique, à créer des troubles politiques graves et à voler. En juin, le leader de l’ex parti PASTEF a été condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse dans le cadre d’un procès pour diffamation à Adji Sarr, une ancienne employée d’un salon de massage à Dakar.

En mai, Sonko avait déjà écopé de six mois de prison avec sursis suite à un autre procès pour diffamation. SENEGO