Un Conseil Interministériel Annoncé pour Renforcer la Sécurité Routière

Jean-Baptiste Tine, le ministre de l’Intérieur, a annoncé vendredi la tenue imminente d’un conseil interministériel destiné à instaurer des mesures plus strictes contre les accidents de la route.

« Nous sommes confrontés à une véritable hécatombe sur nos routes. Un conseil interministériel se tiendra très prochainement pour adopter des mesures beaucoup plus rigoureuses afin de mettre un terme à ce fléau », a déclaré M. Tine.

Cette déclaration a été faite à Bandia, où le ministre s'était rendu après avoir été informé d’un accident ayant causé trois décès et quatre blessés, dont deux graves, dans ce village du département de Mbour.

M. Tine a identifié plusieurs causes des accidents de la circulation, incluant le non-respect des règles de conduite par les conducteurs, ainsi que des défaillances dans les services techniques chargés de délivrer les certificats de contrôle technique et les forces de l’ordre, comme la police et la gendarmerie, qui n’assurent pas toujours correctement leur mission de surveillance.

Il a également annoncé que des mesures concertées avec ses collègues des Transports et des Finances seront mises en place pour améliorer les équipements techniques afin de mieux détecter les comportements illicites au moment où ils se produisent.

« Nous allons étudier la création d’un fonds destiné à motiver davantage les agents chargés du contrôle des véhicules à se concentrer sur les contraventions, ce qui devrait également contribuer à lutter plus efficacement contre la corruption », a-t-il ajouté.



aps