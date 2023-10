Trois élèves d'une même famille mortellement percutées par un tracteur à Tassette : tristesse et consternation chez les familles des victimes

Rédigé par Hanne Abou

C’est la tristesse et la consternation à Tassette peulh (21km de Thiès) où trois collégiennes d'une même famille ont perdu la vie dans un grave accident alors qu’elles rentraient tranquillement chez elles. Lequel est survenu, ce mardi 17 octobre 2023, à hauteur du Cem situé à l’entrée de ladite ville, juste après la descente. En effet, un tracteur qui roulait à vive allure, en provenance des champs d’à côté, aurait trouvé sur le trottoir Aisata ka , Collé ka et Aby Ka , avant de les renverser. Sur le coup, l’engin qui aurait dérapé a mis fin à la vie des trois victimes, blessant grièvement deux de leurs condisciples. Deux blessés ont été dénombrés dont un dans un état grave. Les corps des jeunes filles décédées ont été acheminés à la morgue de l’hopital régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès. Le chauffeur du tracteur,B. Cissé a été arrêté et placé en garde à vue par la gendarmerie de Notto .

À Tassette peulh les familles sont dans la tristesse. Parents et proches des victimes reviennent sur l'accident .



Témoignages