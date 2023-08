Trois Bus Tata brûlés à Thiés: Le Gouverneur invite les populations à s'associer à cet élan de sécurisation avec les Fds

L'acte criminel s'est passé dans la commune de Thiès Nord, au quartier Médina Fall. Trois Bus Tata ont été incendiés dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 août 2023 aux environs de 4 heures du matin.



Ces trois Bus de transport urbain appartenant au Groupement d'intérêt économique (G.IE) Paix - Solidarité - Travail ont été attaqués au cocktail Molotov par des individus non identifiés à bord d'une moto Jakarta. Les deux bus incendiés à l'angle Diallo ont été complément calcinés. Et quant à l'autre bus incendié vers le cimetière Gouye Tékhé, les riverains ont très tôt maitrisé les flammes.



D'ailleurs, le Gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara Mbengue s'est rendu sur les lieux pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Il a également dénoncé cet acte criminel. "Des actes ignobles, odieux, surannés, d'un autre âge, d'une autre époque". Sur ce, le Chef de l'exécutif régional a promis que les auteurs seront traqués et mis à la disposition de la justice.



Par la même occasion, il a invité les populations de la cité du Rail à s'associer avec les Forces de défense et de sécurité ( Fds) afin de vulgariser cet élan de sécurisation pour procéder à la dénonciation. Concernant le contrôle régulier des motos Jakarta, il dit, nous avons beaucoup échangé sur la position à adopter.