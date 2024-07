Tragique Accident de la Route à Louga : Le Ministre des Infrastructures Exprime sa Désolation et Annonce des Mesures pour Renforcer la Sécurité Routière

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a exprimé lundi un profond sentiment de tristesse suite à une visite à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où les corps des victimes d'un accident de la route survenu à Ndande Fall ont été déposés.

Il a présenté les condoléances sincères du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko, aux familles endeuillées et à toute la région de Louga.

L'accident a eu lieu lorsque qu’un minicar en provenance de Dakar est entré en collision avec un camion venant de Kébémer, près de Palméo. Sur le coup, 11 personnes ont perdu la vie, et une douzième a succombé à ses blessures après son transfert à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Le minicar se dirigeait vers Thiamène Kayor, dans le département de Linguère.

Malick Ndiaye a salué la réponse rapide et coordonnée des services de secours, comprenant le gouverneur de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, la police, les maires, le procureur et l'armée qui a déployé plus de 70 éléments pour assister les victimes.

Il a également mis en lumière les défis rencontrés par l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, notamment le manque de scanners et d'espace pour la morgue.

Parmi les mesures annoncées pour améliorer la sécurité routière figurent le dédoublement des routes sur les axes Tivaouane-Saint-Louis et Tamba-Kaolack, ainsi que la construction de nouveaux centres de contrôle technique et la mise en place de la vidéo-verbalisation. Les états généraux de septembre prochain mettront en œuvre des réformes pour renforcer la sécurité routière.

Malick Ndiaye a réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer la sécurité routière et à apporter tout le soutien nécessaire aux victimes et à leurs familles dans cette épreuve difficile.