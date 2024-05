Tragédie sur un terrain de football à Courrière : un homme de 31 ans tué par la foudre

Une tragédie a frappé le terrain de football de Courrière, dans le Pas-de-Calais, alors qu'un groupe d'environ trente joueurs, principalement des adultes, s'entraînait. La foudre s'est abattue aux environs de 20 heures, tuant tragiquement un homme de 31 ans et blessant grièvement une autre personne qui a été transportée à l'hôpital en état d'urgence absolue pour des douleurs thoraciques. Les circonstances ont montré que la forte pluie a incité la plupart des personnes à quitter le terrain juste avant que la foudre ne frappe. Malheureusement, quelques-uns étaient encore présents lors de l'impact. La victime, Jordan, était un entraîneur apprécié du club local depuis plusieurs années, laissant derrière lui une femme et un fils. Sa passion pour le football, en particulier pour l'épanouissement des jeunes joueurs, était remarquable, comme en témoigne l'affluence de personnes venues lui rendre hommage. Cette perte est profondément ressentie dans la communauté du football, et nos pensées vont à sa famille et à ses proches.