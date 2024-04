Tragédie aux États-Unis : Quatre policiers tués lors d'un échange de tirs

Dans un échange de tirs survenu lundi en Caroline du Nord, quatre policiers ont perdu la vie et quatre autres ont été blessés alors qu'ils tentaient d'arrêter un individu, selon les autorités locales.



Suite à cet incident, au moins un suspect a été retrouvé mort dans le jardin de la propriété après que les policiers ont riposté, a annoncé la police de Charlotte-Mecklenburg. L'affrontement a duré environ trois heures.



Le président Joe Biden a exprimé ses condoléances et son soutien, selon un communiqué de la Maison Blanche.



Le ministère de la Justice a confirmé le décès de trois membres des forces de l'ordre.



Initialement, la police locale avait rapporté que cinq agents avaient été blessés par balles, mais elle a ensuite annoncé que l'un d'entre eux était décédé, ayant été tué "dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il aidait d'autres officiers à appréhender un suspect".



Les policiers ont été accueillis par des tirs lors de leur intervention pour exécuter un mandat visant un homme déjà condamné et recherché pour possession illégale d'une arme à feu, a expliqué Johnny Jennings, chef de la police locale, lors d'une conférence de presse.



Après avoir riposté et mortellement touché le suspect, les forces de l'ordre ont été confrontées à d'autres tirs provenant de l'intérieur de la maison, a ajouté Johnny Jennings.



Un adolescent de 17 ans et une femme ont été appréhendés, a-t-il précisé, qualifiant cette journée de "tragique pour la ville de Charlotte et pour la profession de policier".



Dans un communiqué, le ministre de la Justice Merrick Garland s'est dit "profondément bouleversé" par les événements.