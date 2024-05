Tragédie à la Plage de Thiaroye-sur-Mer : Décès d'un élève lors d'une baignade

En se rendant à la plage de Thiaroye-sur-Mer avec ses camarades de classe, C. B. Y., un élève de 20 ans, a été confronté à une tragédie inattendue.



Malheureusement, épuisé et ayant des difficultés à sortir de l'eau, il s'est noyé pendant la baignade, selon des sources de Seneweb.



Les maîtres-nageurs ont été alertés et ont réussi à récupérer le corps sans vie du jeune homme.



Après les formalités effectuées par les gendarmes de la brigade de Thiaroye, le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye par les sapeurs-pompiers.