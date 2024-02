Tragédie à Ngor : Mort subite d'un homme dans une auberge en présence de sa compagne

Un terrible drame s'est déroulé mardi dans une auberge à Ngor, où un homme du nom d'O. S a trouvé la mort. Selon les informations de L'Observateur, la victime partageait une chambre avec sa petite amie, S. G. Soudain, l'homme est tombé du lit, suscitant la panique chez sa compagne qui a immédiatement alerté le gérant de l'hôtel, Ch. Ndoye. Arrivés sur place, les éléments de la brigade de proximité de Ngor ont constaté le décès de O. S, confirmé par un médecin de SOS Médecin. Aucune trace de violence n'a été retrouvée sur le corps, et selon les dires de S. G, son compagnon aurait été victime d'une crise cardiaque. Une enquête a été ouverte, et le gérant de l'auberge a été convoqué, tandis que le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff.