Tragédie à Majorque : Deux ressortissants sénégalais parmi les victimes de l'effondrement d'un bar-restaurant

Jeudi soir, un tragique effondrement a frappé un bar-restaurant sur le front maritime de l'île touristique très prisée de la Palma de Majorque, dans l'archipel des Baléares en Espagne. Selon la police espagnole, l'accident a fait quatre morts, dont deux ressortissants sénégalais et deux Allemands, ainsi que huit blessés.



En réponse à cette tragédie, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) a exprimé sa profonde tristesse. Yacine Fall et son équipe ont informé qu'un autre ressortissant sénégalais a été blessé dans l'accident. Le ministère, en coordination avec le Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur (SESE), a mobilisé le Consulat Général du Sénégal à Madrid pour fournir une assistance au blessé et aux familles des victimes, présentant ses condoléances les plus sincères.



Selon les premiers rapports des autorités espagnoles, l'effondrement de la terrasse du Medusa Beach Club pourrait être dû à un excès de poids, le bar-restaurant ayant récemment subi des travaux de rénovation.