Tournée économique du premier ministre Amadou à Thiès: visite du nouveau marché aux poissons

dimanche 29 octobre 2023, dans le cadre de sa tournée économique à Thiès, le Premier ministre Amadou Ba a effectué une visite aux marché central aux poissons de Thiès, à la sortie de la ville, sur la route de Tivaouane. Ce projet, d'un coût de plus de 2 milliards F CFA, achevé à 95 %, avec comme maître d'oeuvre l’entreprise Africa Bloom Corporate, sera livré en fin décembre. Ce projet en cours a un coût global de 2 223 798 481 F CFA, soit un marché de base de 1 887 498 481 F CFA et occupe une superficie de 1 200 m2. Le marché a été mis en place pour promouvoir la qualité des produits halieutiques, d’augmenter les revenus des acteurs, notamment les mareyeurs, de réduire les pertes après captures et d’améliorer le circuit de distribution des produits halieutiques.