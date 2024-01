Touba: un homme a tenté d'égorger le fils d'un Mbacké Mbackè âgé de 6 ans dans un bâtiment inachevé

À Touba, un enfant de six ans a échappé à la mort. Il a failli être égorgé dans un bâtiment inachevé situé au quartier Darou Minam de Touba. Selon les témoins, le mis en cause a tranché la partie postérieure du cou d'un fils d'un chef religieux , Mbacké-Mbacké. Heureusement , l'enfant Mbackè Mbackè a réussi à s'échapper des mains de son ravisseur. Le mis en cause a été interpellé puis conduit au commissariat spécial de Touba. " M.Mbacké est hospitalisé actuellement, mais son pronostic vital n'est pas engagé " renseigne une source médicale .