Touba se mobilise pour planter 80 000 arbres sur 50 kilomètres

Touba prévoit de planter environ 80 000 arbres sur 50 kilomètres, a annoncé Daouda Ngom, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique. Cette initiative fait partie des journées de reboisement et d’investissement prévues les 3 et 4 août.



Le manguier, choisi pour ses bénéfices écologiques et économiques, sera l'arbre emblématique de cette campagne. D’autres espèces comme le caïlcédrat et le flamboyant seront également plantées le long des grandes artères de Touba.



Le ministre Ngom a salué le taux de réussite de 80 % des arbres plantés l’année dernière, grâce à l'association Touba Ca Kanam. Il a encouragé tous les Sénégalais à participer en plantant un arbre, suivant l'exemple du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbackè.