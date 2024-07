Touba: Des militants de la RV de Thierno Alassane Sall rejoignent Massamba Diop

Rédigé le Jeudi 11 Juillet 2024 à 11:14 | Lu 92 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Des militants de la République des Valeurs (RV) "Réewum Ngor" du Président Thierno Alassane Sall viennent de tourner le dos à leur mentor. Sokhna Maï Thioune et ses camarades de Mboussobé ont quitté officiellement la bannière politique de l'ancien ministre de l'Energie sous le régime de Macky Sall pour faire allégeance au mouvement de Massamba Diop, ex - coordonnateur départemental dudit parti. Les désormais ex - militants et sympathisants ont tenu leur déclaration ce mercredi à Touba. "Aujourd'hui, nous avons décidé de quitter la RV par convenance personnelle pour rejoindre Massamba Diop, ex - coordonnateur départemental dudit parti. Cette décision a été prise avec la quasi - totalité de la coordination du département de Mbacké, dirigée par Sokhna Maï Thioune, présidente de la commission de la massification et de la propagande", dit le porte - parole du jour. Devant un nombreux public, les nouveaux transhumants ajoutent : "Nous avons espoir et la certitude que notre chemin politique connaitra un grand succès. Nous demandons à l'ensemble des militants et sympathisants de se mobiliser davantage et de comprendre que nous avons changés de paradigme. Notre décision de quitter Thierno Alassane Sall et de rejoindre Massamba Diop est bien réfléchie", ont - ils laissé entendre.