Tivaouane en deuil : Rappel à Dieu de Serigne Babacar Sy Ibn Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum

La communauté Tidiane est en deuil. Serigne Babacar Sy, également connu sous le nom de « Serigne Mbaye », fils de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum et de Sokhna Aida Dème n’est plus. Son décès a été confirmé par la famille religieuse de Tivaouane. Ses funérailles ont eu lieu le même jour, immédiatement après la prière de Takussan, dans la ville sainte de Tivaouane. Le défunt était reconnu pour son rôle en tant que membre éminent de la famille Sy, une lignée de guides religieux éminents dans le pays. Sa disparition laisse un vide profond dans la communauté religieuse sénégalaise. Les fidèles, ainsi que de nombreux dirigeants et personnalités du pays, ont exprimé leur chagrin et leur respect en sa mémoire. Le groupe Thies info présente ses condoléances à la famille de Seydil Hadji Malick Sy particulièrement u Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour