Thiès: un célèbre conférencier victime du vol de son chèque au porteur

Le commissariat du 1er arrondissement de Thiès a déféré un étudiant de la faculté de Droit pour vol. B. Diop avait subtilisé 300 000 F CFA à son tuteur S. M. M. S. Le célèbre conférencier religieux aux initiales S. M. M. S. a été victime du vol de son chèque au porteur portant sur la somme de 300 0000 F CFA. Cet ancien homme de tenue avait reçu ce chèque, dans le cadre de ses prestations, lors d'un évènement religieux. Ayant constaté le vol, S. M. M. S. a déposé une plainte contre x au commissariat du 1er arrondissement de Thiès. L'enquêteur en chef a adressé une réquisition à la Banque nationale pour le développement économique ( BNDE). C'est ainsi qu'a été identifiée la personne qui a retiré l'argent. Les résultats ont démontré que l'étudiant en droit incriminé a volé le chèque au porteur à son tuteur. Ensuite, il l'a remis au nommé B. Mbaye qui s'est chargé du retrait à la BNDE, sous prétexte qu'il avait perdu sa carte nationale d'identité. Après avoir effectué le retrait, B. Mbaye, conducteur de moto-Jakarta, a reçu la somme de 65 000 F CFA pour son service. L'étudiant B. Diop a encaissé les autres 235 000 F CFA. finalement, le duo a été arrêté et placé en garde à vue pour vol et complicité de vol, selon des sources de Seneweb. Lorsqu'il a appris la nouvelle, le célèbre conférencier religieux a eu la surprise de sa vie. Et malgré son désistement, l'étudiant et son complice ont été déférés au parquet de Thiès.