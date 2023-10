Thiès : la fondation kajoor janken offre 115 vélos aux élèves

Pour améliorer l'accès à l'école des élèves du primaire et du collège de la région de Thiès, la Fondation Kajoor Janken en collaboration avec l'ASED a offert 115 vélos aux enfants. Les objectifs spécifiques du projet sont de réduire le temps nécessaire aux élèves pour parcourir les distances pour accéder à l'école ; contribuer au maintien des élèves à l'école; et les aider à améliorer leurs résultats scolaires. Dans son domaine, kajoor janken est active dans la protection, le suivi et l'accompagnement des enfants défavorisés, exclus et vulnérables et suit actuellement 7 000 enfants en situation précaire. Outre l’accompagnement des enfants dans leur scolarité, la fondation vise également à assurer leur sécurité sanitaire. Le président de la fondation n'a pas manqué de souligner que ces enfants étaient également formés à la sécurité routière pour une meilleure prévention.