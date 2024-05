Thiès: Un véhicule tue un garçon de 5 ans à Sinthiou Yoro Sadio

C'est la tristesse et la délosation à Sinthiou Yoro Sadio communément appelé "Peulga", niché dans la zone périphérique de Thiès en partant vers Mbour. Un véhicule a heurté mortellement un garçon âgé de cinq (5) ans.



En effet, selon les témoins de la catastrophe, ce jeune garçon accompagné de sa mère et quelques membres de sa famille, partait dans une cérémonie familiale ce dimanche 12 mai.



Après ce drame qui a emporté cet enfant, les populations ont brûlé des pneus pour exprimer leur colère face à cette situation déplorable. Elles réclament une passerelle et des ralentisseurs sur cette route qui a connu des accidents récurrents.