Thiès : Un maçon se donne la mort par pendaison à keur massamba Gueye

Un maçon s’est donné la mort par pendaison à Thiès,au quartier keur massamba Gueye. La découverte macabre d'après notre source a été faite tôt ce Dimanche matin. C'est un homme qui a trouvé dans la maison en construction le corps du maçon qui s'est pendu à l'aide d'une corde attachée au plafond d'une des chambres dans le chantier . Par la suite le premier des témoins a informé la police et les sapeurs pompiers.La dépouille a été ensuite acheminée à l’hôpital régional de Thiès. Le nom du maçon n'est pas encore connu . Keur Massamba étant un quartier un peu calme et non fréquenté, quelques voisins ont assisté à cette scène.