Thiès: Un homme tente de se suicider après avoir séquestré et enlevé la femme de son ami

Une affaire de charlatanisme, séquestration et de viols secoue la capitale du rail. Il s'agit d'un agent de sécurité du nom de J.T qui aurait enlevé et séquestré la femme de son ami durant des années, rapporte L'Observateur dans sa parution de ce mercredi.



Mariée et mère de plusieurs enfants, la dame K.S avait porté disparu depuis une dizaine d'années. Au moment des funérailles qui ont été organisées à Thiès, un des individus venus présenter leurs condoléances a affirmé devant tout le monde avoir vu la dame K.S, portée disparue depuis une dizaine d'années, dans la localité de Garage Bentegné non loin de Diass, ajoute L'Observateur.



Selon nos informations reçues, l'individu qui a informé la famille présenté ses condoléances suite à la disparation du fils ainé de K.S à Thiès. J.T est l'un des amis intimes de l'époux de la dame en question. Lors de son arrestation ^par les éléments de Commandant Seck, il a tenté de suicider. Il est monté sur un arbre et s'est suspendu, la corde autour du cou et attachée sur une branche. Après son acte, il a été présenté au Parquet de Thiès pour les délits de charlatanisme, séquestration et viols sur la femme de son ami.