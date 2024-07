Thiès : Serigne Mbacké Lô prend service comme nouveau directeur du CROUS-T

Serigne Mbacké Lô a pris fonction comme nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Thiès (CROUS-T), succédant à Cheikh Sall. Lors de la cérémonie de passation de service, les représentants de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont salué les efforts du directeur sortant pour améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Serigne Mbacké Lô, ancien directeur de la scolarité, a exprimé son engagement à bâtir sur les fondations existantes et à innover pour répondre aux besoins de la communauté universitaire.