Thiès : Sen Grand Place signe une convention avec l'ODCAV

Rédigé le Dimanche 21 Juillet 2024 à 14:44 | Lu 60 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Pour promouvoir, accompagner le sport local tout en offrant des expériences uniques à ses clients et les férus du ballon rond, Sen Grand Place, sponsor officiel et remarquable des Navétanes 2024, a signé samedi 20 juillet, un partenariat avec l'Organisme régional de coordination des activités de vacances (ODCAV), avec la présence de tous les acteurs du football local. Après la signature de ce partenariat, ces deux parties ont promis d'apporter des innovations majeures aux amateurs du football, aux Associations sportives et culturelles (ASC), aux clients de Sen Grand Place. En outre, les responsables de ladite structure ont promis d'accompagner les équipes et les organisateurs de cette activité sportive et culturelle pour un bon déroulement de la saison sportive 2024.