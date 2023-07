Thiès : Préparation de l'atelier international de Batik du 10 au 14 juillet par Cadior Batik

Dans le cadre de la lutte contre le chômage au Sénégal, et la revalorisation des tissus africains, le groupe Cadior Batik entend organiser un atelier international de formation pour initier les jeunes et membres des pays de la sous-région à la pratique du Batik (Thioup en wolof). « La valorisation du tissu africain » est le thème de cette Année. Joe Mansour, initiateur de l'événement en collaboration avec des créateurs de la région de Thiès, compte accompagner plus de 30 personnes sur cette formation.

Cet atelier est le premier au Sénégal. La session de formation se tiendra à Thiès du 10 au 14 juillet.

Des pays de la sous-région tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, la Gambie et la Guinée participeront à cet atelier de formation. Ce sera également l'occasion pour les pays qui ont participé à l'atelier d'avoir des échanges culturels et économiques. Cela permettra aux Sénégalais d'avoir une idée de l'importance du Batik qui est bien valorisé dans la sous-région.

L'objectif est de favoriser la consommation de produits locaux. Selon l'initiateur, les Sénégalais doivent impérativement être les premiers à soutenir ces produits locaux créés au Sénégal. Cette formation permettra aux jeunes d'avoir plus de techniques pour une meilleure création de batik.

Offrant des possibilités créatives infinies, cette méthode a traversé les continents et les siècles, s'adaptant à chaque peuple et à chaque culture.

Pour une meilleure prise en charge des participants de la sous-région, l'initiateur s'adresse aux autorités compétentes telles que le Ministre de la Culture, le directeur de l'ANAMO, Maodo Malick Mbaye et d'autres, afin de les accompagner pour une totale satisfaction sur cet événement.