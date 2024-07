Thiès : Matar Diagne alias "Passe - Partout" inhumé au cimetière Mbambara

Rédigé le Jeudi 18 Juillet 2024 à 23:22 | Lu 93 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Matar Diagne plus connu sous le nom de "Passe - Partout", animateur à la RFM, repose désormais au cimetière Mbambara dans la commune de Thiès - Est. Il a été accompagné jusqu'à sa dernière demeure des membres de sa famille, des voisins de la cité du rail. Ses collègues et amis ont effectué le déplacement pour l'accompagner dans la consternation et la tristesse. A cette occasion empreinte de tristesse, collègues et membres de sa famille, particulièrement son père ont rendu un vibrant hommage à ce jeune technicien décédé mercredi 17 juillet des suites d'une maladie. Pour rappel, la levée du corps a eu lieu ce matin ( jeudi 18 juillet) à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Thiès info présente ses condoléances au Groupe Futurs Médias, à sa famille, à tous les hommes de médias et à toute la population Thiessoise.