Thiès : Manque de subventions et de salles de spectacle - Les acteurs culturels sollicitent Me Habib VITIN

Lors d'une rencontre privée avec le leader du mouvement "Thiès d'Abord", Macoumba DIAW, Président des musiciens de la région de Thiès et membre du conseil d'administration de la SODAV, a exposé les défis majeurs auxquels sont confrontés les acteurs culturels locaux au candidat à la mairie de Thiès pour les prochaines élections locales.



Il a notamment souligné l'absence de subventions des collectivités territoriales et le manque de salles de spectacle adaptées à Thiès. "Les maires se limitent souvent à organiser des concerts pour la Saint-Sylvestre ou la fête de la musique", a-t-il déploré.



Le Président DIAW a également mis en avant l'insuffisance des maisons de production et la faible valorisation des cultures locales (sérère, toucouleur, Manjack, etc.) qui devraient bénéficier d'un soutien accru pour être mieux promues au niveau national et international. "Thiès mérite un agenda culturel riche en festivals, à l'image de Saint-Louis, ainsi que des foires culturelles. C'est une ville d'envergure qui doit être mise en lumière à travers la promotion de ses richesses culturelles et patrimoniales", a-t-il ajouté.



En réponse à ces préoccupations, Me Habib VITIN a exprimé son soutien pour une meilleure prise en compte des besoins des acteurs culturels, notamment en facilitant l'accès à la place de France à des coûts plus abordables pour les artistes thiessois. "Actuellement, il faut débourser au moins 5 millions pour utiliser cet espace", a-t-il regretté.



Il a également exprimé son regret concernant l'abandon du festival Kagn Thiès, initié par le maire Talla Sylla, qui avait rencontré un vif succès. Concernant les infrastructures culturelles, Me VITIN a appelé à la construction et à la dynamisation des centres culturels, offrant ainsi des lieux d'expression aux artistes, notamment à travers les ASC. Il a aussi exhorté les autorités locales à impliquer davantage les acteurs culturels dans l'organisation des événements, en intégrant ces derniers dans les comités et en établissant des agendas culturels à l'échelle de la ville et des communes.



Par ailleurs, Me VITIN a incité les entreprises extractives à soutenir les artistes locaux dans le cadre de leur responsabilité sociétale. Quant à la copie privée, il a insisté pour que les revenus générés profitent davantage aux acteurs culturels. Enfin, Me Habib VITIN, s'il est élu maire de Thiès, s'engage à transformer la ville en un pôle économique et culturel au bénéfice des habitants.



Cet échange a eu lieu lors d'une séance de sensibilisation organisée entre l'association des métiers de la musique du Sénégal et l'association des musiciens de Thiès.