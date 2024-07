Thiès: Les meilleurs élèves du quartier Nguinth primés par Massamba Diop

Rédigé le Lundi 1 Juillet 2024 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dans une ambiance empreinte de solennité et d'amitié conviviale entre les acteurs de l'éducation, les parents d'élèves, les élèves, les chefs de service, le délégué de quartier, les conseillers municipaux, le responsable politique Massamba Diop a récompensé, ce dimanche 30 juin 2024, les meilleurs élèves de l'élémentaire et du moyen - secondaire du quartier de Nguinth, dans la commune de Thiès - Nord. En effet, les potaches primés ont reçu des cadeaux ou kits scolaires. L'ingénieur en génie civil a profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les citoyens, notables, pour qu'ils puissent pérenniser cette activité qui peut créer une saine d'émulation au sein des apprenants. Il a incité les autres élèves à suivre les pas des lauréats. L'ex coordonnateur départemental de la République des Valeurs "Réewum Ngor" (RV), a mis le curseur sur trois points essentiels pour participer au développement du pays: l'éducation, la formation et l'agriculture. De même, il a porté un plaidoyer pour l'aménagement du canal de Nguinth. Pour sa part, le Sous - préfet de l'arrondissement de Thiès - Nord, Abdoul Sy, a salué les actions de Massamba Diop dans la cité du rail. Cet homme a fait du social le socle de sa politique. "Je félicite et remercie le parrain Massamba Diop. Aujourd'hui, la jeune génération doit pouvoir compter sur vous par rapport à vos actions envers la communauté. Lors de la covid - 19, vous avez été le premier à manifester votre solidarité à la faveur des populations de Thiès. Vous avez été amené votre appui à la Sous - préfecture pour la communauté. Donc, c'est une action très importante. Au - delà de cette action, vous avez toujours aidé les élèves à travers l'organisation des cours de vacances et la remise des Kits scolaires ", a - t - il laissé entendre Pour rappel, "l'homme social" tisse sa toile doucement, mais sûrement et méthodiquement. Il a fini de gagner le cœur des populations grâce à ses actions de bienfaisance.