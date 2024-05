Thiès: Le G7exige la lumière sur l'agression mortelle de l'enseignant Alain Kaly

Les enseignants membres du G7 ont tenu un sit - in vendredi matin à la devanture de l'Inspection d'académie de Thiès pour manifester leur mécontentement suite au décès de leur collègue qui a été intercepté par des agresseurs non encore identifiés en cours de route. Pour montrer leur amertume, ils ont annoncé une plainte contre X et qui sera déposée au Procureur de la République. Sur ce, les syndicalistes exigent que toute la lumière soit faite sur cette agression et que les responsables soient traduits en justice. Pour rappel, une délégation du ministère de l'éducation nationale conduite par le Directeur des ressources humaines (Drh), en compagnie de l'autorité académique de Thiès et les représentants des syndicats, s'est rendue auprès de la famille du défunt Kaly pour présenter les condoléances du ministre Moustapha Mamba Guirassy et celles de la nation.