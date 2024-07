Thiès : Grande mobilisation pour la deuxième journée de nettoyage

Ce samedi, la ville de Thiès a vu une mobilisation massive de divers acteurs pour la deuxième édition de la journée mensuelle de nettoyage "Setal sunu reew", une initiative lancée par Bassirou Diomaye Faye, rapporte l’APS.



Des agents de la SONAGED, du Cadre de vie, des militaires de la zone N° 7, ainsi que des membres de diverses organisations communautaires ont travaillé ensemble pour nettoyer plusieurs sites dans la ville de Thiès.



"Les préparatifs ont été faits pour assurer une mobilisation à Thiès, Tivaouane et Mbour", a déclaré Téning Faye Bâ, adjointe au gouverneur, qui dirigeait la délégation supervisant les activités.



À Thiès, l'accent a été mis sur le canal du quartier Diakhao, encombré par des déchets, un problème majeur dans la commune de Thiès Nord. Des actions de nettoyage similaires ont eu lieu dans les marchés de Moussanté et Grand Thiès à Thiès Est, ainsi qu’à Thiès Ouest, selon Mme Bâ.



Mme Bâ a souligné que les comportements inciviques sont à l’origine de la stagnation des eaux de pluie et des inondations dans les quartiers. Elle a encouragé les habitants à faire preuve de patriotisme en évitant les branchements illégaux et les dépôts de déchets dans les canaux. Elle les a également exhortés à maintenir la propreté publique avec l’aide des équipements fournis par la SONAGED, tels que des camions et des bacs à ordures.



Elle a préconisé un retour à la tradition de balayer devant sa porte chaque matin et la saine compétition entre quartiers pour des rues propres. Mme Bâ a également annoncé un renforcement des patrouilles nocturnes par la brigade régionale d’hygiène et l’ONAS pour dissuader les actes illégaux, avec des mesures strictes contre les contrevenants pris en flagrant délit.



Thioro El Mansour Dia, première adjointe au maire de Thiès Nord, a salué la mobilisation des habitants de Diakhao, les encourageant à devenir les gardiens de leur environnement en signalant ceux qui jettent des déchets dans le canal.



Elle a assuré que la municipalité est prête à fournir du matériel aux associations de quartier souhaitant organiser des actions de nettoyage.



Certains résidents de Diakhao ont demandé la fermeture de la dalle couvrant le canal devant leurs maisons. Mayacine Tall a souligné les risques encourus, notamment pour les enfants, depuis le retrait de la dalle il y a deux ans, et a déploré que les déchets extraits lors du curage du canal aient été laissés sur place, incitant d’autres personnes à y jeter leurs déchets.



Adja Maïmouna Diaw a également déploré les mauvaises odeurs émanant du canal découvert et a proposé une fermeture partielle avec des grilles pour permettre aux ménages sans puisards de déverser leurs eaux usées.