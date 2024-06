Thiès : Des comités départementaux de protection de l'enfant harmonisent leurs interventions pour des résultats probants

Rédigé le Mardi 11 Juin 2024 à 22:28 | Lu 65 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le ministère de la Famille et des Solidarités, l'Agence Andalousie de coopération international pour le développement, ont outillé, pendant trois ( 3) jours ( du 11 au 13 juin), à Thiès, des responsables des comités départementaux de protection de l'enfance de la région de Thiès ( CDPE), dans le cadre du projet "Appui institutionnel au système de protection de l'enfant au Sénégal". Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une amélioration du système de protection de l'enfant au Sénégal. Cet atelier a permis aux acteurs de vulgariser les politiques des nouvelles autorités sur la protection des enfants dans les zones périphériques du pays. Le projet intervient dans les régions de Dakar, Thiès , Kaolack et Saint - Louis. Il va accompagner et remobiliser les comités départementaux qui jouent un rôle central dans le système national de protection de l'enfant. En outre, des stratégies de mise en œuvre du programme de retrait des enfants en situation de rue seront menées par les acteurs dans les zones ciblées par ce projet.