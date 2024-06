Thiès : Démarrage du gazonnage du terrain de football du Champ de courses

Le maire de Thiès Est, Ousmane Diagne, a initié samedi les travaux de gazonnage du terrain de football central du Champ de courses, ainsi que l'éclairage des autres terrains annexes. Le projet est estimé à 189 millions de FCFA.



"Nous avons rassemblé une somme de 189 millions de FCFA pour non seulement installer un terrain synthétique de pointe, mais aussi pour renouveler complètement l'éclairage au Champ de courses", a déclaré M. Diagne lors d'une cérémonie en présence de responsables d'associations sportives.



Birame Souléye Diop, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, était également présent.



Selon Ousmane Diagne, un autre contrat a été attribué pour l'éclairage de 13 terrains de jeux du Champ de courses, fréquentés par des joueurs de tous âges.



Les quatre pylônes lumineux actuels seront remplacés par des modèles de dernière génération, a-t-il précisé.



Pour Ousmane Diagne, ce projet réalise un rêve longtemps nourri par sa génération. Ancien président de l’Association sportive et culturelle (ASC) Defar Hersent pendant 12 ans, il a rappelé l'état déplorable du terrain sablonneux qui limitait l'expression des talents locaux.



Il espère que ce projet revitalisera le football à Thiès et renforcera l'US Rail, le club emblématique de Thiès, situé dans sa commune.



Sa collectivité compte le plus grand nombre d'ASC de la ville, avec 44 équipes de "navétanes" réparties en quatre zones, a-t-il souligné.



Birame Souléye Diop a félicité Ousmane Diagne pour son dévouement à répondre aux besoins des citoyens. Il a exprimé son incompréhension quant au fait que les jeunes de Thiès Nord devaient traverser les rails pour jouer sur l'un des deux terrains gazonnés de la ville.



Le projet similaire à Thiès Nord vise à offrir des terrains de qualité aux sportifs, a-t-il ajouté. Il a invité les habitants à participer bénévolement aux travaux et à entretenir les infrastructures publiques.

aps