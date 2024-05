Thiès : Cession de 30 Véhicules à l'Armée Sénégalaise par les États-Unis

Dans le cadre du programme américain Global Peacekeeping Operations Initiative (GPOI), l'Ambassade des États-Unis à Dakar a remis 30 véhicules aux Forces armées sénégalaises lors d'une cérémonie à Thiès. La remise a eu lieu au Centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne (CET CMD), en présence du Général de Division Fulgence Ndour, Sous-chef d'État-major général des Armées.



L'Ambassadeur des États-Unis à Dakar, Michaël Raynor, a salué l'engagement du Sénégal dans les missions de maintien de la paix des Nations unies depuis 1960. Il a souligné le soutien continu des États-Unis à la préparation au maintien de la paix du Sénégal à travers divers programmes de formation et d'équipement.



Il a également évoqué la coopération bilatérale dans l'identification des besoins en formation et en équipement des forces armées sénégalaises, notamment la construction d'infrastructures et la fourniture de véhicules blindés.



La remise de 30 nouveaux véhicules, dont des camions cargo Mitsubishi, des Land Cruiser et des Hi-Luxes, vise à renforcer les capacités des Centres d'entraînement au maintien de la paix. Les États-Unis considèrent le Sénégal comme un partenaire stratégique essentiel et sont honorés de travailler aux côtés de ses forces armées.