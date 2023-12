Thiès Bussiness events lance la deuxième édition de la foire privée à la promenade des Thiessois

Ce mercredi, Thiès business events a lancé le démarrage de la foire privée à la Promenade des Thiessois. Jusqu'au 12 décembre, Thiès sera la capitale de l'entrepreneuriat féminin. Des femmes entrepreneures de tout le pays sont venues exposer leur savoir-faire pendant 7 jours. Cet événement d'envergure est une initiative de Mme Diagne alias Yacine. Cette exposition de 80 stands sera une occasion pour des centaines de femmes de montrer leur créativité, notamment dans le domaine de la mode, de la cosmétique, de la bijouterie, de la gastronomie, de la vente d'épices naturelles, entre autres.



Marraine de cet événement, Coumba Absa Aw a montré un soutien constant aux Femmes Entrepreneurs. Étant une femme de développement, elle n'a pas manqué de sensibiliser les femmes à être plus efficaces et à avoir plus de volonté dans le domaine de l'entrepreneuriat.



Face aux multiples cas d'émigration clandestine récemment constatés chez les femmes, la marraine affirme que ce n'est pas une meilleure solution pour une personne censée être à côté de sa famille. Pour Coumba Absa, la solution est de rester dans ce pays et de faire des affaires. « J'ai vu des femmes qui commençaient avec 8 000 FCFA, aujourd'hui elles ont un capital de 150 000 FCFA » informe la marraine.



Durant ces sept jours, la Foire sera un moment d'unité, de rassemblement pour ces femmes et même leurs sœurs de la diaspora. Cette ouverture à la diversité créera également des opportunités de collaboration et d’échange entre les femmes entrepreneures de Thiès.