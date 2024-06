Thiès : Babacar Diop Intronisé Président du Conseil d'Administration de l’Hôpital Régional

Le maire de Thiès, Babacar Diop, a été officiellement installé en tant que président du conseil d'administration de l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène. La cérémonie, présidée mardi par l’adjointe du gouverneur, Téning Faye Bâ, a été annoncée par la cellule de communication de l’institution municipale.



« C'est avec un immense honneur que j'accepte le titre de président du Conseil d'administration de l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès », a déclaré Babacar Diop dans son discours, dont une copie a été obtenue par l'APS.



En tant que maire, il a souligné les défis considérables que les membres du conseil d'administration doivent relever dans cet établissement de santé emblématique. Il a également mentionné les nombreuses opportunités de collaboration pour améliorer la santé et le bien-être de la population de Thiès.



L’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène doit composer avec des ressources limitées face à des besoins croissants et un plateau technique qui nécessite des améliorations, parmi d'autres défis. Babacar Diop a insisté sur l’importance de promouvoir l’excellence médicale, de garantir l'accès aux soins pour tous et de moderniser les infrastructures pour répondre aux normes les plus élevées en matière de santé publique.



« Nous devons placer l'humain au cœur de notre action », a-t-il souligné. Il a également rendu hommage à l'équipe sortante pour son dévouement et sa passion qui ont fait de cet établissement un pilier de la santé dans le pays.



Le maire a rappelé que l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène, l'hôpital Saint Jean de Dieu et le district sanitaire de Dixième sont des structures sanitaires de référence avec lesquelles le conseil de ville de Thiès est en partenariat. Ce partenariat permet aux patients vulnérables de recevoir des soins gratuits, financés par un budget de 100 millions de FCFA.