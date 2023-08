Thiès: 1250 jeunes Sénégalais formés aux métiers du numérique par l'IICA

Pour la mise en oeuvre de la politique du numérique et la culture de l'esprit d'entreprise au Sénégal, 1250 jeunes ont été outillés et formés sur les métiers du numérique par l'Icone institut communautaire africain (IICA), dans la cité du Rail, en partenariat avec des structures de l'Etat comme le Service national d'orientation professionnelle (SNOP), le ministère de la formation professionnelle, la Coopération Allemande GIZ, TooShare, entre autres.



Cet institut a lancé officiellement la formation depuis hier. Ce projet a été financé par le ministère international fédéral allemand. Cette activité qui concerne les vacances numériques a pour cadre de mieux former les jeunes et développer l'esprit d'entreprise envers cette couche importante de la société.



Selon les initiateurs, l'objectif des vacances numériques c'est de sensibiliser les jeunes sur les opportunités et les dangers que constituent le monde du numérique. Grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, les initiateurs ont mis des logistiques importantes pour mener à bien cet atelier de formation.



En outre, ces derniers ( les initiateurs) comptent élargir cette opportunité d'emploi pour accompagner les jeunes dans ce sens. Ils ont décidé de vulgariser cette formation dans les Espaces Sénégal Services ( ESS) et surtout les plages sur l'ensemble du territoire national.



Pour rappel, cet établissement privé d'enseignement technique et de formation professionnelle offre des formations axées sur les métiers du numérique. D'ailleurs, à Thiès, cet institut accompagne souvent les jeunes dans la mise en place et la réalisation de leurs projets.