Tabaski 2024 : Le Ministre El Malick Ndiaye s'oppose à l'augmentation des tarifs de transport

À 72 heures de la célébration de la fête de Tabaski, le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, a visité la gare routière des Baux Maraîchers de Pikine ce jeudi 13 juin. Cette visite avait pour but d'échanger et de partager avec les acteurs du transport. Le ministre a constaté une augmentation significative et irrégulière des tarifs en raison de la forte affluence pendant cette période festive.



Il a déploré cette situation, la qualifiant de contraire à l’esprit de solidarité et de partage qui unit la nation sénégalaise. "Nous nous sommes entretenus avec les responsables des transporteurs et des chauffeurs. Ils ont promis de réduire les tarifs pour revenir aux niveaux normaux," a-t-il déclaré.



"Nous avons donné des instructions au gestionnaire de la gare pour garantir l'application des tarifs homologués," a ajouté le ministre.



En outre, El Malick Ndiaye a promis de lutter contre les gares routières non autorisées qui prolifèrent dans la capitale et échappent à tout contrôle. "Nous allons collaborer avec le ministère de l'Intérieur et les forces armées pour combattre rigoureusement ces gares illégales," a-t-il affirmé. Le ministre a également annoncé la tenue des assises des transports en juillet.