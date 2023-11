TCHIANI CHEZ GOITA ET TRAORE : Une visite de raison

Pour sa première sortie après son coup d’Etat qui a renversé le président Mohamed Bazoum, le 26 juillet dernier à Niamey, le président de la transition nigérienne, le Général Abdourahamane Tchiani, s’est rendu à Bamako, le 23 novembre dernier, pour une visite d’amitié et de travail avec son homologue malien, le Colonel Assimi Goïta. Après Bamako, il a fait escale à Ouagadougou au Burkina Faso, où il a rencontré le président Ibrahim Traoré. Une visite de quelques heures dans les capitales malienne et burkinabè, qui vaut son pesant de bouffée d’oxygène pour le chef de la junte militaire nigérienne qui ploie sous le poids des sanctions internationales et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Laquelle organisation sous-régionale reste intransigeante sur le rétablissement de l’ordre constitutionnel dans les meilleurs délais, même si le spectre de l’intervention militaire qu’elle avait brandi au début pour remettre Mohamed Bazoum sur son fauteuil, est en train de s’éloigner. Et cela, dans un contexte où la pression internationale s’intensifie avec le récent vote, par le Parlement européen, d’une résolution non contraignante condamnant le coup d’Etat et exigeant la libération du président déchu. Le Pays