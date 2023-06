Soutien à Walfadjri : Youssou Ndour chez Cheikh Niass

Lundi 19 Juin 2023

Suite à la suspension du signal de WALFTV opérée le 1er juin dernier, l'ancien ministre du tourisme et PDG du groupe futur Médias Youssou NDOUR et son frère Bouba NDOUR ont fait le déplacement chez Me Cheikh NIASS pour lui témoigner toute leur compension face à ces moments de crises que travers le groupe Walfadjri.