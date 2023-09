Sokhna Diarra Bousso Diouf : L'étoile montante de Thiès qui illumine le Sénégal

Thiès, l'une des plus grandes villes du Sénégal, a vu émerger ces dernières années une figure prometteuse en la personne de Sokhna Diarra Bousso Diouf. Cette femme dynamique et engagée est rapidement devenue un symbole d'espoir et de changement pour de nombreux Sénégalais.



Récemment, Sokhna a organisé un safar à Tivaouane en prélude du Magal de Touba, l'un des événements religieux les plus importants du pays, démontrant ainsi son profond respect et sa dévotion envers les traditions et la spiritualité sénégalaises. Sa visite à Cheikh Abdou Khadre, une figure spirituelle respectée, a renforcé son engagement envers la communauté et a souligné son désir de tisser des liens solides avec les leaders religieux du pays.



Mais ce n'est pas tout. Sokhna Diarra Bousso Diouf ne se contente pas de participer à des événements religieux. Elle est également à la tête de la fondation Sokhna Diarra Mou Cheikh Yerim Ndoumbane et Cheikh Abdou Karim, à travers laquelle elle s'investit activement dans de nombreuses actions sociales. Que ce soit en soutenant les plus démunis, en promouvant l'éducation ou en lançant des initiatives pour améliorer la santé publique, Sokhna est sur tous les fronts.



Son dévouement et son engagement envers la communauté font d'elle une véritable source d'inspiration. En peu de temps, elle a su gagner le cœur de nombreux Sénégalais grâce à son travail acharné et sa passion pour le bien-être de sa nation.