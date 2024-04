Situation critique des Sénégalais en Turquie : Plus de 20 détenus, selon Boubacar Sèye

Des Sénégalais se trouvent dans une situation alarmante en Turquie, révèle Boubacar Sèye, président fondateur d'Horizon sans Frontières. Plus d'une vingtaine sont actuellement détenus en prison. Voici le communiqué de ce chercheur et consultant en migrations internationales relayé par Seneweb.



L'alerte de la Diaspora en provenance de Turquie indique que de nombreux Sénégalais se trouvent dans une situation précaire, dont plus d'une vingtaine sont incarcérés. Horizons sans Frontières rapporte que sur le plan administratif, ces individus font face à des difficultés considérables :



"Les étrangers doivent débourser plus de 700 dollars pour obtenir ou renouveler leurs permis de séjour, avec un taux de rejet de 90% des demandes sans remboursement. De plus, ceux qui obtiennent leurs permis ne reçoivent qu'une validité de trois mois, alors qu'ils ont payé pour une année d'assurance."



Les cartes de séjour ne garantissent pas la libre circulation dans le pays, car elles peuvent être annulées à tout moment via le site web du gouvernement, entraînant des situations d'immobilisation à l'aéroport au retour de voyages. Les personnes dont les cartes ont été révoquées peuvent être appréhendées dans divers lieux publics ou dans leurs domiciles.



Sur le plan humanitaire, les personnes appréhendées peuvent être détenues pendant jusqu'à 12 heures dans des conditions déplorables, sans accès à l'eau ni à la nourriture. Les autorités établissent de faux rapports médicaux pour les placer dans des centres de détention, une pratique assimilée à de la torture.



L'autorité consulaire du Sénégal en Turquie est sollicitée pour intervenir en faveur de ses ressortissants et confirmer ces allégations. Selon les témoignages, les prisons sont surpeuplées et les détenus sont dépossédés de leurs biens, y compris leur argent et leurs téléphones.



Horizons sans Frontières lance un appel aux nouvelles autorités pour prendre des mesures en faveur des Sénégalais établis à l'étranger, leur souhaitant plein succès pour garantir un avenir meilleur à la diaspora, un pilier indéniable de l'économie nationale."