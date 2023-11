Session de formation organisée par Omdef pour une meilleure implication de la femme dans la société

Veiller à ce que les femmes soient impliquées dans toutes les directions et aux tables de décision, c'est l'objectif que veut atteindre l'Omdef. Étant une organisation qui lutte pour l'implication des femmes et des enfants dans certains domaines, pour élargir la lutte, une session de formation a eu lieu à Thiès en présence d'acteurs locaux, de porte-parole et d'acteurs religieux. A l'issue de cette rencontre, les participants auront plus de précisions sur la valeur des femmes aux postes à responsabilité. Mettre fin aux discriminations quand il s'agit du genre est le souhait de Omdef pour une meilleure considération de la femme dans la société.