Serigne Saliou Touré : Une mission sans tâche à Thiès

Envoyé à Thiès depuis 1974 par Serigne Abdou Lahat Mbacké, Serigne Touré a représenté la famille Serigne Touba à Thiès pour élargir la mission de Cheikh Ahmadou Bamba. Durant ces premières années, il a pu se montrer comme un défenseur de la Tarikha Mouride en établissant les Dahiras, les kourels et le Foulk qui était une des principales activités durant le mois de Ramadan. Serigne Saliou Touré était le rassembleur des foyers religieux de Thiès. La plus belle preuve à expliquer est le jour où Mame Abdou Aziz Dabakh est venu à Thiès pour régler un conflit à la grande mosquée de Grand Thiès. C'est lui qui fut le Baye Fall du marabout de Tivaouane jusqu'à ce que ce problème soit enfin résolu. À travers ses messages et ses enseignements, il rappelait aux musulmans d'être assidus dans la prière et éduquait les jeunes à respecter leurs parents et à toujours être disponibles pour leurs services . Il fut la dernière personne à avoir vu Serigne Saliou Mbacké de son vivant. En effet, il fut son premier compagnon et serviteur. Pour expliquer son attachement à Cheikh Ahmadou Bamba et au mouridisme, Serigne Saliou Touré a souvent évoqué, lors de ses conférences, un épisode central de sa vie. « Un jour, alors que je lisais le Coran, le Cheikh m'est apparu et m'a dit que le livre que je tenais entre les mains était celui qu'il tenait lors de son exil au Gabon. Le lendemain à 14 heures, Serigne Saliou Mbacké est venu me voir et nous avons discuté dans une salle. Il m'a dit que Serigne Abdoul Ahat avait ordonné la lecture du livre que Serigne Touba avait avec lui lors de son exil au Gabon et que j'avais été choisi pour les prières finales. Il repose désormais à Touba aux cimetières de Bakhiya Serigne Abdou Samath Mbacké Sonhibou a livré un témoignage émouvant sur Serigne Saliou Touré, le jour de son enterrement à Bakhiya. Il a insisté sur sa relation avec le défunt cinquième calife des Mourides. « Serigne Saliou Touré identifié à Serigne Saliou Mbacké. Serigne Saliou Mbacké le baptisa, lui donna son nom et l'envoya chez le maître coranique Serigne Mor Mbaye Cissé. C'est là qu'il rencontre Serigne Mountakha Mbacké. Serigne Saliou Touré était humble, malgré sa haute dimension intellectuelle. Il a fait rayonner le mouridisme à Thiès.»