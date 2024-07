Sensibilisation à Richard-Toll : Formation des acteurs locaux contre la tuberculose

À Richard-Toll, des acteurs communautaires des districts sanitaires de la région de Saint-Louis ont suivi une formation intensive de trois jours sur la lutte contre la tuberculose, organisée par le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'objectif principal de cette initiative est de sensibiliser et d'orienter précocement les populations afin d'atteindre les objectifs fixés d'ici 2026.



Financée par le Fonds mondial, la formation a été clôturée mercredi avec l'intervention de Serigne Mbaye Wade de Plan International, responsable du projet de lutte contre la tuberculose. Les participants sont désormais chargés de mener des activités de sensibilisation ciblées pour repérer rapidement les symptômes de la maladie et orienter les personnes concernées vers les structures sanitaires appropriées.



aps