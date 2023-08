Sénégal: Une stratégie de souveraineté alimentaire en vue

Au Sénégal les impacts ont été enregistrés au niveau du marché des céréales locales, de même que l'approvisionnement des produits pharmaceutiques lors de la pandémie de covid 19 et l'inflation au niveau mondial.



De ce fait, l'Etat a très tôt compris les enjeux qui secouent le monde actuel, notamment les pays sous développés. Pour parer à toutes les éventualités, il a fixé une stratégie d'économie sociale et solidaire.



En outre, cette stratégie fixe comme objectif d'assurer aux populations du Sénégal une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Pour rappel, en janvier 2022, la FAO a publié un document qui résume les difficultés socio - économiques qui gouvernent le monde actuel.



Cette nouvelle politique met en place par le pays de la "Téranga" pour atténuer les risques repose sur une stratégie efficace pour assurer la quasi - totalité un taux alimentaire suffisant à l'horizon 2035.



Malick Sarr Gueye et Julbert Mendy