Sénégal/Mauritanie : le FLNG du projet gazier GTA en cours d’acheminement vers le site de production

Comme le FPSO Tortue, également en route vers le site de livraison, le FLNG du projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA) est stratégique pour l’exploitation des ressources gazières communes au Sénégal et à la Mauritanie.



La compagnie Golar LNG Limited, spécialisée dans le secteur du transport et de la liquéfaction du gaz naturel (GNL), a annoncé le départ, dimanche 19 novembre, de l’unité flottante de liquéfaction de gaz naturel (FLNG) construite dans le cadre du projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA), commun au Sénégal et à la Mauritanie, pour le site de production. La société prévoit l’arrivée de la plateforme gazière, baptisée Gimi, à destination, au terme d’un parcours d’environ 60 jours. Un périple qui devrait être ponctué par deux escales de ravitaillement à l’île Maurice et en Namibie. Une fois le FLNG Gimi arrivé à destination, son amarrage et sa connexion aux installations de production devraient suivre, marquant le début des transactions financières spécifiées dans le contrat de location et d’exploitation de la plateforme, convenu pour 20 ans avec BP, l’opérateur du projet GTA.



Notons qu’en janvier 2023, l’entreprise pétrolière britannique avait indiqué que l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), l’autre installation stratégique pour l’opérationnalisation du projet GTA, avait pris la mer à destination du site de production.Selon les prévisions des parties prenantes, l’exploitation des ressources du champ gazier GTA devrait démarrer d’ici la fin de l’année. Ecofin