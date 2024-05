Scène insolite à Taïwan : un député s'échappe du parlement avec des bulletins de vote (vidéo)

Une scène insolite s'est déroulée au parlement de Taïwan, où un député s'est enfui avec les bulletins de vote pour entraver le processus de vote d'une loi.



Quelques jours avant l'entrée en fonction du nouveau président de Taïwan, Lai Ching-te, le Parlement a été le théâtre de scènes chaotiques. Une bagarre a éclaté ce vendredi 17 mai entre les députés.



L'atmosphère était extrêmement tendue alors que le Parlement, composé de 113 élus, devait débattre d'un texte visant à accorder aux députés plus de pouvoir pour superviser l'action du gouvernement.



Certains députés ont encerclé le siège du président du Parlement, Han Kuo-yu, et certains ont même sauté par-dessus les tables et tiré leurs collègues au sol. Un député du Parti démocrate progressiste (DPP), Kuo Kuo-wen, a arraché un paquet de documents sur le bureau du secrétaire général avant de s'enfuir de l'hémicycle avec.



Ces échauffourées ont éclaté alors que Lai Ching-te, le nouveau président élu en janvier dernier, ne dispose pas de majorité législative.



Selon Taiwan News, la bagarre a été déclenchée par un projet de réforme proposé par le KMT et ses alliés, comprenant une mesure controversée visant à criminaliser les fonctionnaires responsables de fausses déclarations au Parlement, selon The Independent. Le DPP considère quant à lui le texte comme un "abus de pouvoir constitutionnel".