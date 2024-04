Scandale financier au Vietnam : La dirigeante d'un géant de l'immobilier condamnée à mort pour fraude massive

Le Vietnam est secoué par son plus grand scandale financier à ce jour. Truong My Lan, la dirigeante du groupe immobilier Van Thinh Phat, a été condamnée à mort le jeudi 11 avril dans une affaire de fraude évaluée à 25 milliards d'euros par le parquet.



Les actions de Mme Truong, accusée d'avoir détourné des fonds de la Saigon Commercial Bank (SCB) pendant une décennie, ont été qualifiées par le jury de dégradantes pour la confiance du public envers la direction du parti communiste et de l'État, selon les médias d'État, lors du procès qui s'est tenu à Hô Chi Minh-Ville.



La présidente du conglomérat a été reconnue coupable de corruption, de détournement de fonds et de violation de la loi bancaire. Malgré ses dénégations et ses accusations portées sur ses subordonnés, elle a été jugée responsable de l'affaire. Pendant un mois environ, Mme Truong et 85 autres accusés ont dû répondre aux interrogations et à la colère des milliers d'épargnants floués, ayant perdu leurs fonds du jour au lendemain.



La liste des accusés comprenait d'anciens fonctionnaires de la banque centrale, d'anciens membres du gouvernement ainsi que des dirigeants de la Saigon Commercial Bank (SCB), impliqués dans le montage frauduleux. La peine de mort a été prononcée uniquement contre Mme Truong, considérée comme l'instigatrice de l'opération."