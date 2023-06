Saliou Ndiaye investit 3 millions de F CFA à Randoulène, agissant pour le compte de Macky Sall et Cheikh Omar Hanne

Engagé au nom du Président Macky Sall et du Ministre de l'Éducation Cheikh Omar Hanne, Saliou Ndiaye, natif de Thiès, est un pilier de son quartier. Il a pris l'initiative d'améliorer la situation économique et sociale de sa communauté face à un taux de chômage élevé et un manque d'opportunités pour les jeunes et les femmes.



Son projet phare, "Les femmes de mon quartier", est l'expression de cet engagement. Avec un investissement personnel de 1 500 000 F CFA, complété par l'apport d'une machine à moudre, il a fourni à ces femmes les moyens de lancer des activités commerciales. Il a également promis un supplément d'1 500 000 F CFA après la Tabaski, portant son investissement total à 3 millions de F CFA.



Ndiaye s'engage également en faveur des jeunes de son quartier, les aidant à mettre en place un poulailler et leur fournissant du matériel de sonorisation et de location pour leurs activités.



Reconnaissant le rôle crucial de la politique, Ndiaye soutient activement la réélection du Président Macky Sall en 2024 et travaille aux côtés du Ministre Cheikh Omar Hanne. Il voit en eux des leaders capables de faire progresser le quartier de Thiès.



Saliou Ndiaye est un véritable catalyseur de changement dans son quartier. Par son action concrète, il insuffle espoir et dynamisme à une communauté jusque-là marginalisée. Son association avec des figures politiques clés lui permet d'incarner le citoyen actif et engagé, démontrant que chaque individu peut être un moteur de transformation sociale et économique.



Saliou Ndiaye met ses actes au service de ses paroles. Avec un investissement de 3 millions de F CFA pour le bien-être de son quartie