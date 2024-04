Saisie record à Mbodiène : Faux médicaments d'une valeur de 403 millions de francs CFA interceptés

Les unités maritimes de la Douane de Joal ont intercepté deux pirogues chargées de faux médicaments et de cuisses de poulet impropres à la consommation. Cette opération, menée le 19 avril vers 5 heures du matin, a été le fruit d'une surveillance en mer doublée d'un dispositif d'interception le long du rivage, permettant d'immobiliser une pirogue tentant d'accoster sur un débarcadère de fortune près de Mbodiène, dans le département de Mbour.



La cargaison frauduleuse se compose de 61 cartons de faux médicaments, comprenant 38 cartons d'aphrodisiaques et 23 cartons de corticoïdes, utilisés notamment pour la dépigmentation et susceptibles de causer des cancers mortels. La valeur totale des produits saisis est estimée à 403 millions de francs CFA.